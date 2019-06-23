{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава Челябинска не подтвердил сообщения о своей отставке

Владимир Елистратов при этом отметил, что решение может быть принято 24 июня

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Глава Челябинска Владимир Елистратов не подтвердил появившуюся в СМИ информацию о своей отставке, однако решение может быть принято 24 июня, сообщил он ТАСС.

23 июня в местных СМИ появилась информация, что Елистратов подал временно исполняющему обязанности губернатора области Алексею Текслеру заявление о своей отставке.

"Завтра решение будет. Сегодня решения нет", - сказал Елистратов.

В пресс-службе городской администрации информацию об отставке Елистратова не подтвердили, не опровергли. Такими данными также не располагает и пресс-служба врио губернатора.

Главой Челябинска Елистратов был утвержден депутатами в феврале 2019 года. До этого момента с октября 2015 года он был заместителем главы города по правовым и имущественным вопросам. Имеет классный чин действительного государственного советника первого класса.

Теги
РоссияЧелябинская область
"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019
Песков рассказал, что автора потерянной записки для Путина так и не нашли
Пресс-секретарь главы государства также подчеркнул, что президент всегда откровенно отвечает на вопросы людей
Читать полностью