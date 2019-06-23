Глава Челябинска не подтвердил сообщения о своей отставке

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Глава Челябинска Владимир Елистратов не подтвердил появившуюся в СМИ информацию о своей отставке, однако решение может быть принято 24 июня, сообщил он ТАСС.

23 июня в местных СМИ появилась информация, что Елистратов подал временно исполняющему обязанности губернатора области Алексею Текслеру заявление о своей отставке.

"Завтра решение будет. Сегодня решения нет", - сказал Елистратов.

В пресс-службе городской администрации информацию об отставке Елистратова не подтвердили, не опровергли. Такими данными также не располагает и пресс-служба врио губернатора.

Главой Челябинска Елистратов был утвержден депутатами в феврале 2019 года. До этого момента с октября 2015 года он был заместителем главы города по правовым и имущественным вопросам. Имеет классный чин действительного государственного советника первого класса.