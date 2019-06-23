Медведев обсудит с премьером Франции развитие отношений и актуальные международные темы

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник совершит однодневный визит во Францию, где проведет переговоры со своим французским коллегой Эдуаром Филиппом.

Встреча по приглашению премьер-министра Франции пройдет на севере страны, в городе Гавр, мэром которого Филипп был ранее. Гавр также является городом-побратимом Санкт-Петербурга, откуда родом Медведев.

"В ходе переговоров главы правительств обсудят актуальные вопросы российско-французского взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, промышленной, культурно-гуманитарной и других областях", - сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Тесный политический диалог

Предстоящие переговоры - первая личная встреча Медведева и Филиппа, возглавившего правительство Франции в мае 2017 года. При этом, как отметил первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько, "несмотря на все сложности текущего периода, между двумя странами поддерживается тесный политический диалог на высшем и высоком уровне, укрепляется взаимодействие по актуальным проблемам международной повестки дня".

Что касается тематики переговоров, то, как отметил Приходько, на них будет рассмотрен весь комплекс отношений "с акцентом на наращивание двустороннего экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества". Медведев и Филипп "также обсудят некоторые актуальные сюжеты международной повестки дня", сказал Приходько. "Нашим премьерам есть, что обсудить. В российско-французском двустороннем досье накопилось достаточно вопросов, которые требуют поиска совместных решений и согласия", - подчеркнул представитель кабмина.

Отвечая на вопрос, будет ли на встрече в Гавре подниматься тема "Северного потока - 2" и сохранения транзита газа из РФ через Украину, Приходько отметил, что российская сторона готова "обсуждать любую тематику, в том числе связанную с поставками российского газа в Европу".

Экономические связи и совместные проекты

Представитель кабмина РФ отметил, что в различных отраслях российской экономики, несмотря на продолжающиеся попытки Евросоюза оказывать санкционное давление на Россию, в настоящее время работают более 600 компаний с участием французского капитала. Делегация французского бизнеса на недавнем Петербургском международном экономическом форуме по численности (почти 250 участников) оказалась третьей после китайской и американской. Товарооборот двух стран увеличивается на протяжении последних четырех лет: по итогам 2018 года он вырос на 11,2% - до $17,2 млрд. По объему инвестиций - $18,3 млрд - Франция занимает седьмое место в списке стран - партнеров России и пятое - среди членов Евросоюза.

По словам Приходько, российско-французское промышленное сотрудничество носит многоплановый характер, "причем акцент в нем по традиции делается на совместных проектах в высокотехнологичных областях, таких как самолето- и вертолетостроение, автомобильная промышленность, энергетическое и тяжелое транспортное машиностроение". Кроме того, французские компании занимают сильные позиции на российском рынке также в фармацевтике и в пищевой промышленности.

Приходько обратил внимание и на давнее сотрудничество двух стран в сфере энергетики. "Участвуя в крупных совместных проектах в области добычи и транспортировки природного газа, таких как "Северный поток" и "Северный поток - 2", "Ямал СПГ", "Арктик СПГ - 2", свой вклад в развитие российского топливно-энергетического комплекса вносят французские компании Total и "Энжи", - сказал первый замглавы аппарата кабмина.

Отвечая на вопрос, касающийся "Арктик СПГ-2", Приходько сообщил, что "ряд других иностранных компаний также изъявили желание присоединиться к этому весьма перспективному проекту". "Называть их пока преждевременно до заключения контрактов. Полагаем, что возможное увеличение состава инвесторов "Арктик СПГ - 2" благоприятно скажется на рентабельности предприятия", - сказал представитель кабмина.

Еще одна сфера, где Франция является традиционным партнером России, - это космос. Как отметил Приходько, в рамках проекта по осуществлению коммерческих пусков российской ракеты-носителя "Союз" с космодрома во Французской Гвиане уже реализован 21 успешный запуск самых различных полезных нагрузок, а портфель заказов обеспечивает бесперебойную загрузку пусковой площадки как минимум до 2022 года. "В частности,… во второй половине текущего года планируется запустить с Куру российским "Союзом" французский экспериментальный спутник ANGELS. Ведется работа и по другим контрактам", - сказал представитель кабмина РФ.

"В качестве перспективных направлений российско-французского экономического сотрудничества в настоящее время видим энергоэффективность и климат, технологическое развитие, малое и среднее предпринимательство, туризм, развитие искусственного интеллекта. С французской стороной прорабатываются концепция и сроки проведения в Москве конференции по экономическим вызовам в связи с изменением климата", - рассказал Приходько.

Культурный фон

В Москве считают, что давние и насыщенные культурные связи между Россией и Францией создают позитивный фон для развития всего комплекса двусторонних отношений.

Приходько отметил, что две страны успешно провели "перекрестные" годы культурного туризма (2017) и языка и литературы (2018), а также регулярно обмениваются крупными выставками. В частности, в 2020 году в Париже должна пройти выставка шедевров русского и французского искусства начала XX века из коллекции Михаила и Ивана Морозовых.