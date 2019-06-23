Патрушев отправляется в Иерусалим для переговоров по Сирии в формате РФ-США-Израиль

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отправляется с двухдневным визитом в Иерусалим, где проведет переговоры с коллегами из США и Израиля. Как рассказал Патрушев журналистам, главной темой его двусторонних и трехсторонней встреч с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном и главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом станет ситуация в Сирии.

Секретарь Совбеза РФ особо отметил, что российская сторона намерена донести до своих коллег из Израиля и США также и позицию Ирана по сирийскому урегулированию, поскольку именно эта страна внесла существенный вклад в борьбу с терроризмом в Сирии. Примечательно, что эти слова Патрушева прозвучали как раз в разгар резкого обострения отношений Вашингтона и Тегерана, которые многие политики оценили как находящиеся на грани войны.

Говоря о тематике встречи и ожиданиях Москвы, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Патрушев, Болтон и Бен-Шаббат могут затронуть и ситуацию на Ближнем Востоке в целом, а также любые другие вопросы, которые сочтут нужным обсудить. По его словам, в Кремле этой встрече придают большое значение.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступивший инициатором этих трехсторонних переговоров, назвал предстоящую встречу "беспрецедентной и исторической". По его словам, непосредственно трехсторонние переговоры состоятся во вторник.

Болтон, который уже прилетел в Израиль и встретился в воскресенье с премьер-министром этой страны Биньямином Нетаньяху, признался, что с нетерпением ждет переговоров с Патрушевым, чтобы обсудить с ним вопросы региональной безопасности. Некоторые взгляды Вашингтона на ситуацию в регионе в свете последних событий Болтон уже озвучил на переговорах с Нетаньяху. Как сообщила израильская радиостанция "Кан", в частности, он выразил уверенность, что Иран стремится обзавестись ядерным оружием и "не ищет мира".

Он также напомнил слова президента США Дональда Трампа о том, что американская армия "готова к отправке". Нетаньяху в свою очередь заметил, что агрессивная политика Тегерана усилилась сразу после заключения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и снятия санкций с этой страны.

Встречи с Болтоном

Контакты руководства Совбеза России с Болтоном активизировались после саммита Россия - США, состоявшегося в Хельсинки 16 июля 2018 года. Помощник американского лидера побывал в Москве также несколькими днями ранее - 27 июня он провел переговоры с первым заместителем секретаря Совбеза РФ Юрием Аверьяновым и главой МИД России Сергеем Лавровым, после чего Болтона принял российский лидер Владимир Путин.

Встреча Патрушева с Болтоном состоялась 23 августа 2018 года в Женеве и продлилась пять часов. Как заявил секретарь Совбеза РФ по ее итогам, состоялась конструктивная беседа, во время которой американская сторона не предъявляла каких-либо обвинений в адрес РФ. При этом спектр вопросов включал едва ли не все проблемные темы в отношениях двух стран: наряду с Сирией, затрагивалась ситуация на Украине и в Афганистане, договоры об ограничении стратегических наступательных вооружений и о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также другие темы. Тогда же Патрушев пригласил своего коллегу в Москву для проведения нового раунда переговоров.

Стороны обменялись предложениями, которые позже стали предметом обсуждения в Москве и в Вашингтоне. Планировалось, что Патрушев и Болтон примут по итогам консультаций в Женеве совместное заявление, однако оно так и не было согласовано из-за попытки американской стороны внести в документ пункт о якобы имевшем место вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году.