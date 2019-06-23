Министры иностранных дел и обороны России и Египта обсудят ситуацию на Ближнем Востоке

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Главы оборонных и дипломатических ведомств России и Египта Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Самех Шукри и Мухаммед Заки в понедельник обсудят в Москве вопросы безопасности на Ближнем Востоке и в Северной Африке, укрепление военно-технического сотрудничества и совместную борьбу с терроризмом, а также вопросы нераспространения ядерного оружия. Министры сначала проведут двусторонние переговоры тет-а-тет, а затем совместное заседание, сообщили в МИД РФ.

"В центре предстоящих дискуссий будет находиться ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке с акцентом на сирийский и ливийский кризисы, положение в Судане, проблематика безопасности в районе Персидского залива и ближневосточное урегулирование, - говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства. - Особое внимание планируется уделить задачам укрепления двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, взаимодействию в целях борьбы с терроризмом, вопросам нераспространения оружия массового уничтожения".

Министры рассмотрят также состояние дел на ключевых направлениях разнопланового российско-египетского взаимодействия с упором на практические аспекты совершенствования совместной работы в целях укрепления всего комплекса двусторонних связей.

"Созданный в 2013 году механизм российско-египетских консультаций в формате "два плюс два" уникален для отношений России и государств арабского мира. Тот факт, что он задействован именно с Египтом, подчеркивает особый характер взаимодействия между Москвой и Каиром, которое в последнее время вышло на уровень стратегического партнерства", - подчеркивается в комментарии МИД РФ.

Как отметили в МИД РФ, Египет является одним из ведущих партнеров России в арабском мире. Наши страны уже на протяжении многих лет развивают многопрофильное сотрудничество основанное на уважении суверенитета и невмешательстве во внутренние дела.