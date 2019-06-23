{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Россия готова принять премьера Франции с ответным визитом

По словам первого замглавы аппарата кабмина РФ Сергея Приходько, в Москве рассчитывают, что встреча глав правительств двух стран в понедельник во Франции будет только "началом пути"

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Правительство России рассчитывает на ответный визит премьер-министра Франции Эдуара Филиппа спосле того, как в понедельник премьер-министр России Дмитрий Медведев посетит французский Гавр.

"Безусловно, готовы принять Филиппа с ответным визитом в России", - сказал журналистам первый замглавы аппарата кабмина РФ Сергей Приходько, отвечая на вопрос, планирует ли Медведев на переговорах в Гавре пригласить своего французского коллегу посетить Россию.

В Москве рассчитывают, что встреча глав правительств двух стран в понедельник во Франции будет только "началом пути", сказал Приходько. "Нашим премьерам есть что обсудить. В российско-французском двустороннем досье накопилось достаточно вопросов, которые требуют поиска совместных решений и согласия", - отметил представитель российского кабмина.

Медведев в понедельник посетит город Гавр на севере Франции по приглашению премьер-министра этой страны. Как ранее сообщала пресс-служба кабмина РФ, в ходе переговоров главы правительств обсудят актуальные вопросы российско-французского взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, промышленной, культурно-гуманитарной и других областях.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичПриходько, Сергей ЭдуардовичРоссияФранцияФилипп, Эдуар
Российские специалисты проинспектируют район в Польше в рамках Венского документа
В инспекции примет участие представитель Белоруссии
Читать полностью