В кабмине заявили, что Россия не просит отменить санкции

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Россия не ведет никаких переговоров об отмене антироссийских санкций, но рассчитывает, что здравый смысл и прагматизм в Евросоюзе рано или поздно восторжествуют. Об этом журналистам заявил первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько в преддверии визита во Францию в понедельник премьер-министра Дмитрия Медведева.

"Никаких "переговоров" об отмене введенных в отношении нашей страны нелегитимных односторонних ограничительных мер не ведется. Не Россия начинала это санкционное противостояние. Не нам делать первыми примирительные шаги", - подчеркнул представитель кабмина.

"О необходимости скорейшей отмены антироссийских санкций ЕС говорили многие западные участники недавнего Петербургского международного экономического форума, - продолжил Приходько. - По нашим наблюдениям, в умах все большего числа политиков и представителей деловых кругов укрепляется понимание неэффективности и контрпродуктивности нынешнего санкционного противостояния". Как считает чиновник, "видимо, должна накопиться какая-то критическая масса таких взглядов для того, чтобы официальная политика ЕС в отношении России изменилась в позитивную сторону". "Остается рассчитывать, что здравый смысл и прагматизм рано или поздно восторжествуют", - заключил первый замглавы аппарата правительства РФ.

Проигрывают все

Приходько отметил, что "санкции не выгодны ни России, ни Евросоюзу", а ущерб от взаимных ограничений, согласно многочисленным исследованиям, "оценивается в десятки и сотни миллиардов евро". Так, с 2014 года произошло практически двукратное падение товарооборота России и Евросоюза (хотя с 2017 года началось некоторое восстановление этого показателя), и в этой ситуации "проигрывают все".

"Против нас продолжают применять нелегитимные односторонние ограничения, на которые мы вынуждены отвечать - и будем продолжать это делать - зеркально и соразмерно. Исходим из того, что ни одно государство не должно пытаться диктовать свою волю другим. На такие попытки реагируем адекватными встречными действиями, в том числе торгово-экономического характера, которые необходимы для защиты нашего права на независимую внутреннюю и внешнюю политику", - констатировал представитель российского правительства.

По словам представителя кабмина, Россия заинтересована в восстановлении и развитии торговли как с Францией, так и с Евросоюзом в целом.

Необоснованная увязка с Украиной

Приходько также отметил, что секторальные рестрикции в отношении РФ были введены в 2014 году под предлогом конфликта на востоке Украины и "данная увязка, которая, увы, продолжает осложнять отношения Россия - ЕС, носит искусственный характер". "Во-первых, мы не являемся стороной внутриукраинского конфликта. Во-вторых, перспектива нормализации наших отношений с ЕС тем самым автоматически превращается в заложника доброй, а скорее недоброй воли киевских властей, которые не раз публично показывали свою незаинтересованность в выполнении Минских соглашений", - сказал чиновник.