Россия ожидает восстановления докризисного режима работы российско-французских советов

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Москва рассчитывает на восстановление работы российско-французских межгосударственных структур, деятельность которых была приостановлена в 2014 году. Об этом журналистам заявил первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько в преддверии визита во Францию в понедельник премьер-министра Дмитрия Медведева.

"Ожидается, что переговоры [в понедельник] будут способствовать восстановлению докризисного режима работы ключевых механизмов российско-французского межгосударственного взаимодействия…, деятельность которых была приостановлена по инициативе французской стороны в 2014 году", - сказал представитель правительства РФ. По его словам, речь идет о Межправительственной комиссии под председательством премьер-министров, Совете сотрудничества по вопросам безопасности с участием министров иностранных дел и обороны двух стран и Большой межпарламентской комиссии.

Приходько при этом отметил успешную работу российско-французского Совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам (СЕФИК), последнее заседание которого, состоявшееся в декабре 2018 года, "придало заметный импульс реализации ряда значимых совместных проектов". "В настоящее время под эгидой СЕФИК идет подготовка к проведению в Париже во втором полугодии сего года российско-французского Форума малых и средних предприятий", - сказал первый замглавы аппарата правительства РФ.

Приостановленные механизмы сотрудничества

Российско-французская комиссия по вопросам двустороннего сотрудничества на уровне глав правительств была создана в 1996 году, последнее ее заседание состоялось в Москве в ноябре 2013 года.

В свою очередь, диалог в формате "два плюс два" (с участием глав МИД и Минобороны двух стран) между Россией и Францией существовал с 2002 года, в последний раз такая встреча проводилась в октябре 2012 года в Париже. Запланированное на март 2014 года очередное заседание этого совета в Москве было перенесено Францией на более поздний срок в связи с ситуацией на Украине.

Большая российско-французская межпарламентская комиссия была создана в 1995 году, ее последнее заседание состоялось в феврале 2013 года. В мае текущего года вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что заседание Большой межпарламентской комиссии РФ и Франции может пройти осенью 2019 года.

Визит в Гавр

Медведев в понедельник посетит город Гавр на севере Франции по приглашению премьер-министра этой страны Эдуара Филиппа. Как ранее сообщала пресс-служба кабмина РФ, в ходе переговоров главы правительств обсудят актуальные вопросы российско-французского взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, промышленной, культурно-гуманитарной и других областях.