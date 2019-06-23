Российские специалисты проинспектируют район в Польше в рамках Венского документа

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Российские специалисты вместе с представителем Белоруссии проинспектируют район на территории Польши для определения масштабов военной деятельности в рамках Венского документа. Об этом в понедельник сообщил журналистам начальник российского национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

"В период с 24 по 27 июня 2019 года в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует провести инспекцию указанного района на территории Польши. В инспекции примет участие представитель республики Беларусь", - сказал Рыжков.

Он подчеркнул, что "инспекция проводится для определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района уведомляемой военной деятельности или подтверждения отсутствия военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению".

По словам начальника центра, площадь такого района будет охватывать около 16 тыс. кв. км.

"В ходе данного мероприятия российские инспекторы посетят учебные районы и полигоны, получат брифинги о проводимой в указанном районе военной деятельности, информацию о находящихся в указанном районе формированиях и воинских частях", - добавил Рыжков.