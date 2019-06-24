Глава Челябинска подал заявление об отставке

ЧЕЛЯБИНСК, 24 июня. /ТАСС/. Глава Челябинска Владимир Елистратов подал в понедельник утром в городскую думу заявление об отставке. Его рассмотрят депутаты, сообщили ТАСС в пресс-службе гордумы.

23 июня в местных СМИ появилась информация, что Елистратов подал временно исполняющему обязанности губернатора Челябинской области Алексею Текслеру заявление о своей отставке.

"Заявление об отставке Владимира Елистратова поступило сегодня в половине девятого утра. Оно будет рассмотрено депутатами", - сказала собеседница агентства.

Главой Челябинска Елистратов был утвержден депутатами в феврале 2019 года. До этого момента с октября 2015 года он был заместителем главы города по правовым и имущественным вопросам. Имеет классный чин действительного государственного советника первого класса.

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