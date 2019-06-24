Лавров заявил, что Запад закрывает глаза на бесчинства националистов и русофобию в Грузии

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Западные страны игнорируют проявления национализма и русофобии в Грузии. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с руководителями российских региональных некоммерческих организаций.

Скандал с российской делегацией и штурм парламента. Главное о событиях в Тбилиси

"Западные кураторы готовы закрывать глаза на бесчинства националистов, русофобию, лишь бы порвать все связи народа Грузии с нашей страной, переписать нашу общую историю", - сказал он.

"Мы трезво оцениваем роль Соединенных Штатов и их союзников на мировой арене", - добавил министр.

Однако, по его словам, Россия ни от кого не отгораживается, не изолирует себя, не уходит от диалога по тем вопросам, где есть возможности для совместной взаимовыгодной работы в целях подавления общих для всего человечества проблем, таких как терроризм, наркотрафик, организованная преступность и риски распространения оружия массового уничтожения.

Антироссийские выступления начались в Тбилиси 20 июня. Поводом для них стала сессия Генассамблеи Международной ассамблеи православия (МАП), проходившая в грузинском парламенте. Следуя утвержденному протоколу, глава российской делегации депутат Госдумы Сергей Гаврилов, являющийся президентом МАП, занял кресло спикера. Недовольная этим фактом оппозиция сорвала мероприятие и вывела людей на акцию протеста, закончившуюся попыткой штурма парламента. В ходе беспорядков пострадали 240 человек, более 300 было задержано.