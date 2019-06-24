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Лавров рассчитывает на скорое преодоление кризиса в Совете Европы

Лавров рассчитывает, что кризис в Совете Европы будет скоро преодолен.

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Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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