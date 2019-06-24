Рябков: РФ не снимает с повестки посещение своими экспертами биолаборатории в Грузии

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Россия по-прежнему согласовывает с Грузией сроки посещения российскими экспертами Исследовательского центра общественного здравоохранения Ричарда Лугара. Об этом заявил в понедельник журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Ситуация осложнилась в отношениях с Грузией. Сейчас на переднем плане другие вопросы, но тематику посещения этой лаборатории мы не снимаем, она остается на повестке дня, - отметил Рябков, отвечая на вопрос ТАСС, остаются ли в силе планы посещения данной лаборатории экспертами РФ, несмотря на нынешнюю ситуацию в Грузии. - Надо просто согласовать с коллегами в Тбилиси параметры такого посещения".

"Сейчас это не вопрос номер один, он не на переднем плане. Совершенно другие темы заслонили собой этот сюжет", - сказал он.

В то же время Рябков подчеркнул, что озабоченность по поводу того, какие работы и эксперименты проводятся в этой лаборатории, в том числе персоналом из США, "сохраняется в полной мере". "Мы это не скрываем, будем и дальше тему отрабатывать в более широком контексте, в том числе в преломлении необходимости укреплять режим Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия", - заявил высокопоставленный дипломат

Исследовательский центр общественного здравоохранения Ричарда Лугара был открыт неподалеку от Тбилисского международного аэропорта в поселке Алексеевка в 2011 году по американской правительственной программе. Центр занимается исследованием биологических угроз. Бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе в конце 2018 года заявил, что располагает документами, подтверждающими, что в исследовательском центре проводились опасные эксперименты, а также призвал президента США Дональда Трампа расследовать деятельность лаборатории. В Грузии данные обвинения назвали абсурдными, а в Москве заявили, что попросят у США документы о деятельности лаборатории.