Песков: русофобская истерия в Грузии подогревается радикальными элементами

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Возобновление авиаперевозок из РФ в Грузию возможно после возвращения ситуации в этой стране в нерусофобское русло, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как отметил Песков, Кремль сожалеет, что в Грузии сейчас царит русофобская истерия.

"В целом, к сожалению, можно констатировать, что сейчас в Грузии царит очень русофобская истерия. Она искусно подогревается изнутри радикальными элементами", - отметил представитель Кремля. По его мнению, "можно только выразить сожаление в этой связи".

Представитель Кремля уточнил, что президент России Владимир Путин ввел временное ограничение на прямое авиасообщение с Грузией, заботясь о безопасности россиян, которым может угрожать опасность в этой стране. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подчеркнул, что принятые меры нельзя назвать санкциями.

"Непосредственно с агрессивным поведением ультрас столкнулись наши журналисты [в Грузии], непосредственно с агрессивным отношением к себе столкнулись наши парламентарии", - констатировал представитель Кремля. По его мнению, "названных примеров вполне достаточно, чтобы понять, что в целом опасность [для россиян в Грузии] может быть". "Конечно, на фоне этого риска были введены вынужденные рестрикции", - объяснил Песков.

Он подчеркнул, что речь идет именно о рестрикциях, то есть, ограничениях. "Мы говорим о том, что это вынужденное ограничение. Россия никоим образом не собирается уподобляться [другим странам] в навязывании своей позиции, используя действительно санкции, которые являются незаконными. В данном случае речь идет не о санкциях, а об ограничениях на полеты и о временных ограничениях", - заявил представитель Кремля.

Развитие ситуации

Песков заявил журналистам, что не знает о планах введения дополнительных ограничений в случае дальнейшего ухудшения ситуации в Грузии.

"Пока мне не известно о существовании таких планов абсолютно", - сказал представитель Кремля.