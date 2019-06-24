Комитет Совфеда порекомендовал одобрить 26 июня закон о приостановке участия в ДРСМД

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по международным делам поддержал в понедельник закон о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и рекомендовал сенаторам одобрить его на пленарном заседании 26 июня.

Проект закона был внесен на рассмотрение парламента президентом РФ Владимиром Путиным. Согласно тексту документа, Россия приостанавливает действие договора. В нем также уточняется, что решение о возобновлении Россией действия данного документа будет приниматься главой государства. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.

Как отметил глава комитета СФ Константин Косачев, значимость этого закона не требует дополнительных комментариев - вопрос затрагивает национальную безопасность РФ, стратегическую стабильность и будущее всей системы контроля над стратегическими и нестратегическими видами оружия.

"Думаю, ни у кого нет сомнений в том, что РФ не будет и не может по определению принять на себя никакую, даже малейшую долю ответственности за то, что сейчас этот договор, наверное, уходит в историю", - сказал сенатор, отметив, что причиной этого стала "инициативная позиция США, направленная на развал этого блока договоренностей".

По его мнению, такая позиция США является отражение линии Вашингтона на достижение одностороннего военного превосходства над всеми своими противниками и союзниками. Косачев подчеркнул, что реакция президента РФ является вынужденной.

"Как следует из этого закона, мы до последнего готовы вернуться в режим соблюдения договора при соблюдении его США. И пусть время стремительно уходит, до 2 августа есть надежда, что договор удастся сохранить, потому что если этого не произойдет, - а это наиболее вероятный сценарий развития событий - к сожалению, это будет иметь очень далеко идущие последствия, затрагивавшие судьбу не только этого документа, но и всего комплекса договоренностей по стратегическим наступательным вооружениям. А дальше замаячит и судьба договора о нераспространении ядерного оружия, потому что все это вопросы взаимосвязанные", - сказал парламентарий.

Отвечая на вопрос сенаторов о том, насколько обоснованы обвинения США в адрес РФ о нарушении ДРСМД, в частности, конкретные претензии Вашингтона по крылатой ракете наземного базирования 9М729, представитель Генерального штаба Вооруженных сил России Андрей Стерлин сказал, что американцы не предъявили во время работы консультативных комиссий ни одного прямого доказательства нарушений. "Учитывая стремление США идти на слом договора", представленные в качестве доказательств некие снимки из космоса могли быть "подводкой к обоснованию собственного выхода и слома этого договора", не исключил он.