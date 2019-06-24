Рябков: появление ракет США у границ РФ приведет к кризису, сравнимому с Карибским

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Возможное размещение американских ракет на суше вблизи российских границ может привести к ракетному кризису, близкому к Карибскому. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, выступая в понедельник в Совете Федерации на рассмотрении Закона о приостановлении участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Что касается американских планов, то, конечно, представители администрации Белого дома и Пентагона и представители международного секретариата НАТО нас сейчас потчуют заверениями в том, что у США и альянса нет планов или намерений развертывать будущие системы такой дальности на суше в Европе, - сказал дипломат. - Но происходящее, в частности, с Основополагающим актом Россия - НАТО, где зафиксирована формулировка о том, что у альянса нет планов, намерений или причин разворачивать существенные силы вблизи российских границ, на территории новых государств - членов НАТО, показывает, что все это легко меняется".

"Нам надо готовиться к худшему сценарию. Планов нет, но в случае с пусковыми установками Мк-41 это уже стало реальностью, - отметил замминистра. - Намерения НАТО как были агрессивными, так и остались. Если же дело дойдет до реального развертывания на суше такого рода систем, то ситуация не просто осложнится, а обострится до предела, мы можем оказаться в ситуации ракетного кризиса, близкого к Карибскому".

После договора

Рябков выразил надежду, что после 2 августа, когда, как предполагается, перестанет действовать ДРСМД, "не произойдет быстрого, обвального ухудшения обстановки". "Исходя из логики недопустимости такого развития, президентом России Владимиром Путиным объявлен мораторий на развертывание наших будущих систем, которые будут обладать подобной дальностью, - сказал высокопоставленный дипломат. - Речь идет о том, что мысль движется в направлении "приземления калибров" и некоторых других мероприятий в этой сфере".