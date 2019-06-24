Совместная пресс-конференция Медведева и премьер-министра Франции. Видеотрансляция

ТАСС/Ruptly

Премьер-министр России Дмитрий Медведев и его французский коллега Эдуар Филипп проводят совместную пресс-конференцию по итогам прошедших переговоров. Встреча состоялась во Франции, в городе Гавр.

Это первая личная встреча Медведева и Филиппа, возглавившего правительство Франции в мае 2017 года. Ранее сообщалось, что в ходе переговоров премьер-министры обсудят актуальные вопросы российско-французского взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, промышленной, культурно-гуманитарной и других областях.