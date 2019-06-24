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Толстой: делегация РФ в ПАСЕ 24 июня вылетает в Страсбург

Вице-спикер Госдумы напомнил, что Москва ждет резолюцию по докладу комитета по регламенту, призванную гарантировать равноправие национальных делегаций в организации

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Делегация Федерального собрания РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в понедельник вылетит в Страсбург, где проходит летняя сессия ассамблеи. Об этом журналистам сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Я могу вас проинформировать, что делегация сегодня вылетает в ПАСЕ. Я как руководитель делегации держу связь с нашим постпредством", - сказал он. "Мы следим за дискуссиями, которые идут на площадке Парламентской ассамблеи. Приятно отметить, что пока здравомыслящему большинству наших коллег-депутатов в ПАСЕ удается противостоять некоторой истеричности небольшого меньшинства", - добавил депутат.

При этом он напомнил, что российская сторона ждет резолюцию по докладу комитета по регламенту, призванную гарантировать равноправие национальных делегаций в ПАСЕ. В зависимости от этого будет приниматься решение о подаче заявки на продление полномочий делегацией РФ. Как заметил со своей стороны глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, пока предложения по обсуждению антироссийских тем в ПАСЕ снимаются при голосовании.

Отвечая на вопросы журналистов, Толстой заявил, что тема о возвращении взносов, не уплаченных Россией в Совет Европы в период отсутствия ее делегации в ПАСЕ, будет обсуждаться только после восстановления прав российских парламентариев. Кроме того, финансовые вопросы входят в компетенцию не Госдумы, а МИД, добавил он.

На сессии ассамблеи в Страсбурге намечено голосование по резолюции, гарантирующей РФ право без ограничений участвовать в работе ПАСЕ, голосовать и выступать на заседаниях.

Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий россиян, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях и с 2016 года не направляет заявку на подтверждение своих полномочий. С 2017 года Россия также заморозила выплату взносов в бюджет Совета Европы.

В новость были внесены изменения (15:04 мск) - добавлены подробности.

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