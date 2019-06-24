Путин подписал указ о развитии государственной гражданской службы

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает необходимым усовершенствовать порядок отбора кандидатов на замещение должностей гражданской службы. Глава государства подписал указ "Об основных направлениях развития государственной гражданской службы РФ на 2019-2021 годы", который опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин установил, что развитие государственной гражданской службы направлено на "совершенствование порядка назначения на должности государственной гражданской службы", "стимулирование гражданских служащих к повышению эффективности своей профессиональной служебной деятельности, развитие системы государственных правовых и социальных гарантий на гражданской службе", "внедрение новых форм профессионального развития гражданских служащих", "ускоренное внедрение информационно-коммуникационных технологий в государственных органах в целях повышения качества кадровой работы".

Для достижения этих целей президент поручил кабинету министров до 1 января 2020 года "создать нормативно-правовую базу, необходимую для совершенствования практики проведения экспериментов, направленных на развитие гражданской службы", "обеспечить внедрение единой методики прохождения испытания на гражданской службе в федеральных органах исполнительной власти", "представить предложения по созданию нормативно-правовой базы, необходимой для совершенствования порядка отбора кандидатов на замещение должностей гражданской службы", "обеспечить совершенствование на основе единых методологических подходов порядка проведения аттестации гражданских служащих". Также надлежит "обеспечить функционирование на базе федеральной государственной информационной системы в области государственной службы единого специализированного информационного ресурса, предназначенного для профессионального развития гражданских служащих; завершить мероприятия по переходу к использованию федеральными государственными органами в кадровой работе федеральной государственной информационной системы в области государственной службы".

Мониторинг качества подготовки

Срок до 1 января 2021 года Путин отвел на обеспечение "проведения мониторинга качества подготовки гражданских служащих по дополнительным профессиональным программам"; "обеспечение совершенствования методов оценки профессиональных качеств гражданских служащих и лиц, претендующих на замещение должностей гражданской службы и включение в кадровый резерв на гражданской службе"; "завершение создания нормативно-правовой базы, необходимой для формирования федерального кадрового резерва на гражданской службе". За это же время правительству следует "обеспечить возможность проведения проверки сведений, представляемых гражданами РФ, поступающими на гражданскую службу, в автоматическом режиме".

"В 2020 и 2021 годах обеспечить в рамках осуществления мероприятий по совершенствованию системы оплаты труда гражданских служащих оптимизацию структуры денежного содержания гражданских служащих (без снижения его уровня) путем поэтапного увеличения в структуре этого содержания доли должностного оклада и соответствующее увеличение размера пенсии за выслугу лет", - поручил президент.