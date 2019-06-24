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Борьба с "Исламским государством"

На юге России за год выявили более 50 членов и пособников ИГ

В отношении девяти человек возбудили уголовные дела

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июня. /ТАСС/. Более 50 участников террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и их пособников выявлено за последний год в Южном федеральном округе (ЮФО), сообщил в понедельник начальник управления ФСБ по Ростовской области Олег Южаков.

"За последний год органами безопасности не территории округа выявлено более 50 участников международной террористической организации ИГ, установлены 57 членов и пособников ИГ. В отношении девяти из них, вернувшихся на территорию России, возбуждены уголовные дела", - сказал Южаков на заседании совета при полномочном представителе президента РФ в ЮФО.

Теги
РоссияБорьба с "Исламским государством"Ростовская область
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