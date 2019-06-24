Медведев прибыл в Гавр для переговоров с премьером Франции

ГАВР /Франция/, 24 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник прибыл с однодневным визитом в Гавр, где проведет переговоры с премьер-министром Франции Эдуаром Филиппом.

В ходе встречи главы правительств обсудят весь комплекс отношений с акцентом на наращивание двустороннего экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества двух стран. Премьер-министры также поговорят по наиболее актуальным темам международной повестки дня.

Это будет первая личная встреча Медведева и Филиппа, возглавившего правительство Франции в мае 2017 года, до этого премьеры общались по телефону.

Визит Медведева не ограничится переговорами о двусторонних и международных отношениях. Как ожидается, российского гостя ознакомят с достопримечательностями Гавра - крупного экономического и культурного центра Нормандии. Этот город, мэром которого Филипп был ранее, является также одним из первых в мире городов-побратимов Санкт-Петербурга (с 1965 года), откуда родом Медведев. Помимо своего порта, Гавр известен еще и тем, что занесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО за проведение восстановительных работ после серьезных разрушений, нанесенных центральным и портовым районам города британской авиацией в годы Второй мировой войны.

"Ожидается, что переговоры [между Медведевым и Филиппом] будут способствовать восстановлению докризисного режима работы ключевых механизмов российско-французского межгосударственного взаимодействия <…>, деятельность которых была приостановлена по инициативе французской стороны в 2014 году", - сказал журналистам первый замглавы Аппарата правительства РФ Сергей Приходько. По его словам, речь идет о Межправительственной комиссии под председательством премьер-министров, Совете сотрудничества по вопросам безопасности с участием министров иностранных дел и обороны двух стран и Большой межпарламентской комиссии.