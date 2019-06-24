Лавров: формат "2+2" России и Египта подтверждает стратегический характер отношений

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Механизм "два плюс два" глав МИД и минобороны России и Египта подтверждает стратегическое партнерство и всеобъемлющее взаимодействие между Москвой и Каиром. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с египетским коллегой Самехом Шукри. Консультации предваряют министерское заседание в четырехстороннем формате.

"Мы часто встречаемся, последний раз виделись в апреле. Но обстановка в регионе такова, что частота наших встреч оправдана, - сказал Лавров. - Рассчитываю подробно обсудить состояние двусторонних отношений, которые по всем направлениям развиваются весьма эффективно. Затем нам предстоит провести пятый раунд диалога "два плюс два" с участие коллег из министерств обороны".

По словам министра, "два плюс два" является уникальным форматом диалога России с арабскими странами. "Создание и регулярное функционирование механизма подчеркивает характер отношений, которые обрели качество стратегического партнерства и всеобъемлющего взаимодействия, - подчеркнул глава МИД РФ. - И по двусторонним вопросам, и по проблемам региона нам надо руководствоваться пониманиями, достигнутыми президентами в ходе встречи в Сочи и недавнего контакта в Китае".

"Считаю во всех смыслах встречу весьма своевременной. Думаю, она будет продуктивной", - отметил Лавров.