Козак удовлетворен мирным разрешением кризиса в Молдавии

КИШИНЕВ, 24 июня. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией, вице-премьер Дмитрий Козак выразил удовлетворение мирным разрешением политического кризиса в Молдавии. Об этом он заявил в ходе состоявшейся в понедельник в Кишиневе встречи с президентом страны Игорем Додоном.

Кто и как мешал работе парламента. В Молдавии расследуют попытку госпереворота

"Хочу выразить удовлетворение мирным цивилизованным разрешением политического кризиса в Молдавии, потому что опасность дестабилизации в Молдавии была очень большая", - сказал Козак. Он заметил, что проблему удалось разрешить "благодаря мужеству, стойкости и мудрости политиков".

Козак прибыл в Кишинев во главе правительственной делегации, которая проведет встречи с президентом Додоном, председателем парламента Зинаидой Гречаный, премьер-министром Майей Санду, другими представителями руководства страны.

Кризис в Молдавии обострился 8 июня, когда поддерживающая Додона Партия социалистов Республики Молдова договорилась с блоком Acum ("Сейчас") выступить против контролировавшей прежний парламент и кабинет Демократической партии Молдовы (ДПМ). Спикером парламента избрали лидера социалистов Зинаиду Гречаный, а правительство было сформировано во главе с Майей Санду, которая является одним из лидеров Acum.

Сразу после этого ДПМ обратилась в Конституционный суд, который объявил все эти решения незаконными и обязал главу республики распустить парламент. Однако 14 июня ДПМ заявила о переходе в оппозицию и об отставке прежнего кабинета Павла Филипа. Как сообщил ТАСС источник в партии, такое решение было принято после визита в офис ДПМ посла США в Кишиневе Дерека Хогана.