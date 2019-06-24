На международный форум в Москве приедут парламентарии из 131 страны

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Около 800 иностранных представителей прибудут в Москву для участия во втором Международном форуме "Развитие парламентаризма", 85 стран будут представлены официальными делегациями. Об этом в понедельник журналистам сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Мы ждем около 800 иностранных представителей из 131 страны. 85 стран будут представлены на уровне официальных парламентских делегаций, из них 37 - африканские страны", - сказал он. Депутат отметил, что форум будет проходить три дня (с 1 по 3 июля), последний день будет посвящен развитию сотрудничества РФ со странами африканского континента.

Согласно предварительным планам, в форуме примут участие "49 спикеров, глав парламентов из 46 стран", уточнил он. Из них 32 делегации будут представлять страны африканского континента. 25 делегаций из 22 стран возглавят вице-спикеры, еще 7 делегаций будут представлены на уровне глав комитетов. "У нас будут участвовать главы межпарламентских организаций, больших союзов, которые объединяют парламенты разных стран и континентов", - добавил Толстой.

Откроет форум спикер Госдумы Вячеслав Володин, на открытии также будут присутствовать председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Уверен, что форум станет стержневым не только в международной повестке Госдумы, но и в нашей работе с нарождающимися политическими элитами в десятках стран мира на разных континентах", - отметил со своей стороны глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Отвечая на вопрос ТАСС о приезде на форум делегации Европарламента, Слуцкий указал на то, что "к тому времени Европарламент следующего созыва еще не будет сформирован". "Если бы сессия европейского парламента прошла хотя бы на 10-15 дней раньше, можно было бы говорить о формировании политических групп внутри нового Европарламента", - пояснил он, заметив, что даже в таком случае официальная делегация вряд ли была бы сформирована. Тем не менее, заметил депутат, европейские парламентарии все же прибудут на форум, с ними могут пройти встречи в формате на ногах.