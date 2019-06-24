Козак считает необходимым восстановить работу российско-молдавской межправкомиссии

КИШИНЕВ, 24 июня. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией, вице-премьер Дмитрий Козак высказался за возобновление работы российско-молдавской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Об этом он заявил в ходе встречи с президентом страны Игорем Додоном, которая состоялась в понедельник в Кишиневе.

Козак прибыл в Молдавию во главе российской правительственной делегации, в составе которой - министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, который год назад был назначен сопредседателем межправкомиссии с российской стороны. Ранее в понедельник вице-премьер Молдавии по реинтеграции Василий Шова был назначен сопредседателем межправкомиссии со стороны Молдавии.

"Мы заинтересованы в налаживании взаимовыгодных отношений между нашими странами во всех сферах. В нашей делегации министр Дмитрий Николаевич Патрушев, обозначен план действий по возобновлению работы межправкомиссии. Надо разблокировать ее работу. Очень много накопилось проблем, пока наши отношения были заморожены", - сказал Козак. По его словам, российскую делегацию в Кишиневе уже проинформировали, что запрет на посещение России государственными служащими Молдавии, введенный прежним кабинетом Павла Филипа, снят.

"Наверное, сразу после нашей встречи состоится встреча сопредседателей межправкомиссии, которые обсудят возобновление ее работы. Нужно побыстрее начинать переговоры по поводу поставок газа - у нас сегодня нет договора о его поставках с 1 января 2019 года. Не известна ни цена, ни другие условия. Я просил премьера [Майю Санду] как можно быстрее начать переговоры", - сказал Додон.

Патрушев впервые приезжает в Молдавию, так как комиссия не работала уже три года - бывшее правительство Филипа, сформированное ушедшей в оппозицию Демократической партией, рекомендовало чиновникам избегать поездок в Россию.