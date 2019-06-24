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Медведев предложил французскому коллеге обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес

Также российский премьер-министр поблагодарил Эдуара Филиппа за приглашение посетить Гавр

ГАВР /Франция/, 24 июня. /ТАСС/. Премьер-министры России и Франции Дмитрий Медведев и Эдуар Филипп на встрече в Гавре обсуждают вопросы двустороннего сотрудничества.

В беседе с российской стороны принимают также участие глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, замминистра иностранных дел Александр Грушко и посол во Франции Алексей Мешков.

В начале переговоров Филипп заявил, что ему очень приятно принимать своего российского коллегу, учитывая старейшие исторические связи двух стран. "Вы, господин премьер-министр, выросли в Санкт-Петербурге, я - в Гавре, и мы знаем ту особенную связь, которая существовала между нашими городами", - добавил премьер Франции.

Медведев поблагодарил Филиппа за приглашение посетить Гавр. "Вы здесь были мэром семь лет практически, это трудная работа, хотя работа премьер-министра тоже достаточно трудная", - с улыбкой отметил глава российского кабмина.

"У нас сегодня, действительно, хорошая возможность встретиться и у вас на родине обсудить вопросы, которые представляют взаимный интерес, вопросы российско-французского сотрудничества", - продолжил премьер-министр РФ. "Очень приятно, что эти переговоры начинаются в таком красивом месте", - добавил Медведев в начале беседы, которая проходила в зале переговоров в башне городской мэрии, откуда открывался вид на Гавр.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияФранцияГрушко, Александр ВикторовичОрешкин, Максим СтаниславовичФилипп, Эдуар
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