Эксперты: выбор Матвиенко сенатором от Петербурга поможет Беглову исполнить план развития

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Александр Беглов в случае победы на выборах губернатора Санкт-Петербурга сможет эффективнее реализовать свой план развития города, сохранив за Валентиной Матвиенко полномочия представителя петербургского правительства в Совете Федерации. Такое мнение высказали ТАСС политологи в связи с информацией о том, что Беглов предложил Матвиенко поддержать его команду и вновь стать сенатором от Петербурга, если он будет губернатором.

Ранее Беглов сообщил, что включит Матвиенко в список кандидатур на пост представителя правительства Петербурга в Совете Федерации во время своей предвыборной кампании. Матвиенко приняла его предложение.

"Та программа социально-экономического развития, которую представил Беглов, требует серьезной федеральной поддержкой. Валентина Ивановна, являясь представителем Петербурга в Совете Федерации, может максимально эффективно выполнить достаточно специфическую функцию лоббиста интересов Петербурга", - сказал ТАСС политолог, исполнительный директор Петербургского GR-клуба Евгений Антонов.

Матвиенко на встрече с Бегловым в понедельник сказала, что изучила его план развития Санкт-Петербурга. По ее мнению, эта программа "логичная, правильная, реализуемая, но очень амбициозная". Председатель СФ приняла предложение врио губернатора и сказала, что готова служить интересам города и в дальнейшем.

Что объединяет политиков

"Я думаю, это будет хороший тандем, в первую очередь для горожан, для реализации тех амбициозных, но выполнимых планов, которые уже начали реализовываться", - считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов. Он отметил, что к мнению Матвиенко прислушиваются и представители "региональных элит", и федеральных структур.

Как считает политтехнолог Александр Ершов, и у Матвиенко, и у Беглова есть ресурс для продвижения интересов города, который облегчит решение вопросов, где необходимо участие федерального центра. "Объединение людей с такими колоссальными лоббистскими ресурсами однозначно принесет пользу городу. Любой политик всегда выбирает: он работает на личный рейтинг или на дело. Я думаю, здесь однозначно был сделан выбор в пользу дела", - сказал он.

Политолог, кандидат психологических наук Наум Телешевский также считает, что было бы правильно сохранить за Матвиенко полномочия представителя петербургского правительства в СФ.

"Сегодня вряд ли у Александра Беглова есть на поле игрок сильнее, чем Валентина Ивановна. Это безусловно грамотный стратегический ход, усиливающий позиции самого Александра Дмитриевича Беглова", - сказал Телешевский.

Валентина Матвиенко в 2003-2011 годах была губернатором Санкт-Петербурга, после чего стала членом Совета Федерации и была избрана спикером верхней палаты российского парламента. Была переизбрана председателем Совета Федерации в октябре 2014 года.

Программа Беглова

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее назвал четыре стратегических приоритета развития города на ближайшие годы, которые позволят Петербургу преодолеть отставание в ряде сфер городского хозяйства и занять лидирующие позиции по темпам развития и качеству жизни. Он считает, что город должен стать комфортным, социальным, "умным" и открытым. Это предполагает развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, обеспечение социальной поддержки населения, улучшение качества медицинской помощи, внедрение высоких технологий в различные сферы.

По словам Беглова, достижение этих целей потребует внести коррективы в стратегию развития города до 2035 года, изменить финансовую, экономическую политику и добиться увеличения доходной части бюджета до 1 трлн рублей. При этом он отметил, что все решения власти должны принимать с учетом мнения горожан.

Выборы губернатора пройдут 8 сентября, в единый день голосования. Избирательная кампания стартовала 31 мая, этап выдвижения завершится 30 июня. Все кандидаты в губернаторы должны преодолеть "муниципальный фильтр": собрать 10% подписей депутатов муниципальных советов, представляющих три четверти всех муниципальных образований. На данный момент документы в горизбирком подали 26 человек.