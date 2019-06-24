О чем говорил Медведев на пресс-конференции с премьером Франции. Главное

Премьер-министр России Дмитрий Медведев и его французский коллега Эдуар Филипп провели переговоры в мэрии Гавра в Нормандии. По итогам встречи состоялась их совместная пресс-конференция, на которой глава российского кабмина прокомментировал не только вопросы двухсторонних отношений, но и другие темы международной повестки, такие как ситуация вокруг Ирана и отношения с новым руководством Украины.

Это первая личная встреча Медведева и Филиппа, возглавившего правительство Франции в мае 2017 года, до этого премьеры общались по телефону.