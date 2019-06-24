О чем говорил Медведев на пресс-конференции с премьером Франции. Главное

Премьер-министр России Дмитрий Медведев и его французский коллега Эдуар Филипп провели переговоры в мэрии Гавра в Нормандии. По итогам встречи состоялась их совместная пресс-конференция, на которой глава российского кабмина прокомментировал не только вопросы двухсторонних отношений, но и другие темы международной повестки, такие как ситуация вокруг Ирана и отношения с новым руководством Украины.
Это первая личная встреча Медведева и Филиппа, возглавившего правительство Франции в мае 2017 года, до этого премьеры общались по телефону.
Отношения Москвы и Парижа
Медведев сообщил о договоренности с Филиппом активнее развивать двустороннее сотрудничество. "Между РФ и Францией слишком глубокие экономические связи. Их невозможно разорвать даже в эпоху всяких разных санкций или торговых войн", — уверен Медведев.
Российский премьер также считает ошибкой сокращение форматов для диалога между странами. По его словам, РФ готова к контактам с Францией в любом формате.
Помимо этого, Медведев пригласил премьер-министра Франции в Санкт-Петербург.
Арестованные в России французы
На переговорах был затронут вопрос о гражданах Франции, которые находятся под арестом в России.
В частности, речь идет о директоре финансового департамента фонда Baring Vostok Филиппе Дельпале и гражданине Франции Гурване Легале.
Медведев заявил, что "это вопрос деятельности судебной системы, и здесь гарантии могут быть только одни — авторитет суда и те решения, которые суд выносит". Российский премьер указал, что "так происходит в любой стране — как во Французской Республике, так и в Российской Федерации".
Новое руководство Украины
Медведев сообщил, что обсудил на переговорах с Филиппом ситуацию на Украине в контексте смены руководства в стране.
По мнению премьер-министра РФ, пока новое украинское руководство "никак себя не проявило".
При этом Медведев отметил, что пока не были упущены возможности для урегулирования ситуации на Украине.
Глава российского кабмина добавил, что руководство Франции "прилагает активные усилия" по урегулированию на Украине. Он считает, что это "весьма и весьма полезно".
Ситуация вокруг Ирана
Также стороны обсудили возможные совместные шаги Москвы и Парижа по снижению напряжения вокруг Ирана после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий.
Медведев подчеркнул, что "очень важно сохранить контакты и взаимопонимание", а также "возможности обмениваться позициями".
Распространение "дезинформации"
Медведев заявил, что тема якобы распространения в Евросоюзе дезинформации из российских источников не поднималась на переговорах.
Речь идет о докладе Еврокомиссии, в котором утверждается, что с начала года зафиксировано более 1 тыс. случаев распространения дезинформации о ЕС в европейских СМИ, к появлению которых имели отношения российские источники, например, связанные с Россией группы в Facebook.
Премьер-министр России отметил, что каждое СМИ и источник информации должны действовать в правовом поле той страны, в которой они работают. По его мнению, журналистская работа вообще "в значительной степени субъективна", так как все журналисты — люди, и они могут давать разные оценки разным событиям.