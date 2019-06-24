Врио губернатора Петербурга собрал нужное количество подписей для регистрации на выборах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Волонтеры предвыборного штаба временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова собрали необходимое количество подписей для его участия в выборах главы города, сообщили ТАСС в понедельник в штабе.

"Необходимое количество подписей собрано", - сказал собеседник агентства.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября. Избирательная кампания стартовала 31 мая, этап выдвижения завершится 30 июня. Все кандидаты в губернаторы должны преодолеть муниципальный фильтр - собрать 10% подписей депутатов муниципальных советов, представляющих три четверти от всех муниципальных образований.

Врио главы города Александр Беглов баллотируется как самовыдвиженец.