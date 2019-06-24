Глава Ингушетии заявил о намерении досрочно уйти в отставку

"Я принял решение обратиться к президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о досрочном сложении с меня полномочий главы республики", - сказал Евкуров в обращении, показанном на национальном телевидении республики.

В качестве причины отставки глава Ингушетии назвал разобщенность власти и общественности республики.

"Давайте наберемся мужества сказать, что все мы - власть, которую я представляю, общественные, религиозные и другие организации ответственны за это, что мы сегодня разобщены. Каждый из нас стоит перед выбором - личные интересы или интересы родной республики, и каждый поступает в соответствии со своим воспитанием, своими идеалами и своими представлениями о государственности нашей республики. Призываю все заинтересованные стороны сделать выбор - я свой выбор сделал", - заявил Евкуров.

Он пообещал жителям региона, что будет "делать все возможное для процветания России и родной Ингушетии", где бы ни находился. "Душой и сердцем остаюсь навсегда с Ингушетией, со своим народом, с каждым из вас", - добавил он.

Евкуров указал, что за все годы, в которые он возглавлял Ингушетию, в регионе удалось победить терроризм и минимизировать экстремизм, добиться мира в республике, построить новые школы, детские сады, больницы, спортивные объекты и дороги. Он добавил, что единство необходимо для развития региона.

"Я уже говорил, есть программа развития нашей республики, есть планы и уверенность в том, что эти планы выполнимы. Но одним из главных условий для этого является единство нашего народа. Я отчетливо вижу, что сегодня оно проходит испытание на прочность", - пояснил Евкуров.