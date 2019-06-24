МАГАС, 24 июня. /ТАСС/. Заявивший о намерении досрочно уйти в отставку 55-летний глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров может продолжить карьеру по военной линии, заявил в понедельник ТАСС спикер парламента республики Магомед Яндиев.

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"Он отработал сполна, легкие участки ему не доставались, и следующий будет такой же. Продолжит службу по военной линии", - сказал Яндиев, отметив, что обсуждал с Евкуровым его вероятную отставку и был в курсе готовящегося заявления.

По его словам, отставка обсуждалась и с политической, и с экономической точки зрения. Он сказал, что "явных причин" для отставки не было. Спикер парламента заявил об огромном вкладе Евкурова в развитие республики за годы работы.

"Все, что мог для своей республики, родины, он делал, - заявил спикер. - Что-то удавалось, что-то не удавалось. Удавалось больше. Сделал многое, прорыв - во всех отношениях: живем спокойно, спим спокойно, ночью гуляем спокойно, это главное".

Он заметил, что при Евкурове были решены многие проблемы в социальной сфере. "По школе, по садикам, другим объектам. Никогда не было ледовых дворцов, спортивных площадок - все сделано, республика процветает. Будем дальше развивать, строить свою республику, - пояснил спикер парламента.

В понедельник Евкуров заявил, что намерен досрочно сложить полномочия и обратился с просьбой об этом к президенту РФ Владимиру Путину. Евкуров возглавлял республику с 2008 года, был переизбран в сентябре 2018 года, срок его полномочий истекает в 2023 году.