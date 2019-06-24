Козак отметил настрой на восстановление российско-молдавских отношений

КИШИНЕВ, 24 июня. /ТАСС/. Правительства Молдавии и России настроены восстановить отношения, которые последние несколько лет были фактически заморожены. Об этом после встречи с молдавским руководством в понедельник сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак, который прибыл в Кишинев во главе правительственной делегации.

"Есть очень хороший настрой правительства Республики Молдова и российского правительства на размораживание этих отношений, на возобновление и расширение сфер нашего сотрудничества. У нас много общих проблем, которые необходимо решать. Нам необходимо развивать товарооборот. В этом заинтересована, прежде всего, Республика Молдова", - сказал Козак журналистам.

Уже с сегодняшнего дня стороны начали подготовку к возобновлению работы совместной межправительственной комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которая, по словам вице-премьера РФ, выступает основным механизмом взаимодействия.

В 2014 году правительство Молдавии разработало "Программу экономического сотрудничества между Республикой Молдова и Российской Федерацией на 2009-2020 годы". Ее реализация возложена на межправкомиссию, которая работает с 1996 года. Последнее заседание комиссии состоялось в 2016 году, так как бывшее правительство Павла Филипа, которое контролировала Демократическая партия, рекомендовало чиновникам избегать поездок в Россию.

Москва неоднократно выражала озабоченность по поводу того, что в Кишиневе регулярно задерживают российских журналистов и политологов, многим из которых запретили въезд в республику. Из Кишинева также высылались российские дипломаты, персоной нон грата объявляли бывшего вице-премьера Дмитрия Рогозина, который был сопредседателем межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Переговоры о восстановлении отношений между двумя странами начались после ухода Демократической партии в оппозицию в июне этого года.