Встреча Патрушева с Болтоном в Иерусалиме продлилась полтора часа

ИЕРУСАЛИМ, 24 июня. /ТАСС/. Встреча секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева с помощником президента США Джоном Болтоном завершилась в Иерусалиме, она продлилась полтора часа.

Переговоры Патрушева с Болтоном прошли за закрытыми от прессы дверями. Перед их началом собеседники лишь позволили журналистам сделать несколько фотографий.

Их встреча состоялась сразу после переговоров, которые Патрушев провел с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Во вторник запланированы трехсторонние переговоры Патрушева с Болтоном и главой Совета нацбезопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом. По словам Патрушева, они будут посвящены ситуации в Сирии. Секретарь Совбеза РФ особо отметил, что российская сторона намерена донести до своих коллег из Израиля и США также и позицию Ирана по сирийскому урегулированию, поскольку именно эта страна внесла существенный вклад в борьбу с терроризмом в Сирии. Эти слова Патрушева прозвучали как раз в разгар резкого обострения отношений Вашингтона и Тегерана, которые многие политики оценили как находящиеся на грани войны.

Болтон, который встретился в воскресенье с Нетаньяху, признался, что с нетерпением ждет переговоров с Патрушевым, чтобы обсудить с ним вопросы региональной безопасности. Некоторые взгляды Вашингтона на ситуацию в регионе в свете последних событий Болтон уже озвучил на переговорах с Нетаньяху. Как сообщила израильская радиостанция "Кан", в частности, он выразил уверенность, что Иран стремится обзавестись ядерным оружием и "не ищет мира".

Он также напомнил слова президента США Дональда Трампа о том, что американская армия "готова к отправке". Нетаньяху в свою очередь заметил, что агрессивная политика Тегерана усилилась сразу после заключения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и снятия санкций с этой страны.