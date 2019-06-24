Премьер-министр Ингушетии считает главным достижением Евкурова победу над терроризмом

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Главным достижением Юнус-Бека Евкурова на посту главы Ингушетии, который он занимает с 2008 года, является решение проблемы с терроризмом. Такое мнение выразил ТАСС председатель правительства республики Зялимхан Евлоев.

В понедельник Евкуров заявил, что намерен досрочно сложить полномочия и обратился с просьбой об этом к президенту РФ Владимиру Путину. Евкуров возглавлял республику с 2008 года, был переизбран в сентябре 2018 года, срок его полномочий истекал в 2023 году.

"Это был очень сложный период - его руководства. Первые пять-шесть лет - это борьба с международным терроризмом, это разобщенность общества. Люди просили главу и федеральный центр, чтобы прекратилось убийство людей. И самое большое, главное завоевание - что при нем все это остановилось", - сказал Евлоев.

По словам премьер-министра, при Евкурове в республике стали уделять внимание строительству социальных и культурных объектов, начался приток инвестиций. "Такое [заявление об отставке] может произойти в любое время, но о каких-то сроках я не знал, это решение самого Юнус-Бека Баматгиреевича", - сказал он.