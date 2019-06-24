Выборы главы Ингушетии могут пройти в единый день голосования 8 сентября

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Секретарь Центризбиркома России Майя Гришина заявила, что выборы президента Ингушетии в случае принятия отставки главы республики Юнус-Бека Евкурова могут состояться уже в ближайший единый день голосования 8 сентября, согласно федеральному законодательству. Об этом она сообщила ТАСС в понедельник.

"В 184 федеральном законе ("Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации") сказано, что, если полномочия были прекращены не позднее 1 июля, то голосование по избранию проходит в единый день голосования. То есть в данной ситуации это все подпадает под эту историю", - сказала Гришина.

При этом она добавила, что окончательное решение по назначению даты выборов главы Ингушетии должны принять власти региона.

В понедельник Евкуров заявил, что намерен досрочно сложить полномочия и обратился с просьбой об этом к президенту РФ Владимиру Путину. Евкуров возглавлял республику с 2008 года, был переизбран в сентябре 2018 года, срок его полномочий истекает в 2023 году. Главу Ингушетии, согласно республиканскому законодательству, выбирают депутаты местного парламента путем тайного голосования. Кандидатуры на этот пост для них предлагает глава государства.