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Патрушев обсудил в Иерусалиме с коллегой из Израиля сотрудничество в сфере безопасности

Ранее секретарь Совета безопасности России провел встречу с помощником президента США Джоном Болтоном

ИЕРУСАЛИМ, 24 июня. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел в Иерусалиме встречу с главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом. Она прошла в формате рабочего ужина.

"На встрече обсуждались вопросы сотрудничества двух стран в сфере безопасности в продолжение переговоров секретаря Совбеза России с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху", - сообщил журналистам пресс-секретарь Патрушева Евгений Аношин.

Ранее секретарь российского Совбеза провел в Иерусалиме также встречу с помощником президента США Джоном Болтоном, она продлилась около полутора часов.

Во вторник Патрушев примет участие в трехсторонней встрече с Болтоном и Бен-Шаббатом, основной ее темой станет урегулирование ситуации в Сирии.

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичРоссияИзраильНетаньяху, Биньямин
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