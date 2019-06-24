Патрушев обсудил в Иерусалиме с коллегой из Израиля сотрудничество в сфере безопасности

ИЕРУСАЛИМ, 24 июня. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел в Иерусалиме встречу с главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом. Она прошла в формате рабочего ужина.

"На встрече обсуждались вопросы сотрудничества двух стран в сфере безопасности в продолжение переговоров секретаря Совбеза России с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху", - сообщил журналистам пресс-секретарь Патрушева Евгений Аношин.

Ранее секретарь российского Совбеза провел в Иерусалиме также встречу с помощником президента США Джоном Болтоном, она продлилась около полутора часов.

Во вторник Патрушев примет участие в трехсторонней встрече с Болтоном и Бен-Шаббатом, основной ее темой станет урегулирование ситуации в Сирии.