Эксперты: Евкуров принял решение об отставке с целью стабилизировать ситуацию в Ингушетии

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Юнус-Бек Евкуров, возглавляющий Ингушетию с 2008 года, принял решение о досрочном уходе в отставку с целью стабилизировать ситуацию в республике, которая ухудшилась из-за территориального спора с Чечней. Такое мнение высказали ТАСС опрошенные эксперты.

В понедельник Евкуров, срок полномочий которого истекал в 2023 году, заявил, что намерен досрочно сложить полномочия и обратился с просьбой об этом к президенту РФ Владимиру Путину.

"На мой взгляд, в данном случае Евкуров как настоящий офицер решил пожертвовать своей карьерой во имя сохранения мира в республике", - считает генеральный директор института региональных проблем Дмитрий Журавлев. "Все-таки те группы людей, которые против договора [о границах] с Чечней, во многом сводят проблему к фигуре Евкурова, что, на мой взгляд, совершенно неверно. Поскольку они так считают, Евкуров в данном случае решил не доводить ситуацию до ужесточения противостояния", - пояснил политолог. "Прав ли он [Евкуров], покажет история", - добавил собеседник агентства.

По мнению председателя комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Иосифа Дискина, "Евкуров в условиях беспрецедентного психологического давления делал все мыслимое для стабилизации ситуации". "Он [Евкуров] полагает, что его отставка и демонстрация того, что для него служение интересам Ингушетии важнее, чем любая должность, станет примером для другой стороны этого противостояния. Все зависит от того, как это воспримет противостоящая сторона", - обратил внимание эксперт.

По его словам, если данное решение Евкурова воспримут "как полагается гражданам", то это станет знаком к снижению напряженности в регионе.