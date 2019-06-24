Глава КЧР: личное участие и патриотизм отличают Евкурова как главу Ингушетии

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Заявившего об отставке Юнус-Бека Евкурова, который занимает пост главы Ингушетии с 2008 года, как руководителя республики отличают личное участие в решении проблем земляков и патриотизм. Такое мнение ТАСС выразил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

В понедельник Евкуров заявил, что намерен досрочно сложить полномочия и обратился с просьбой об этом к президенту РФ Владимиру Путину. Евкуров возглавлял республику с 2008 года, был переизбран в сентябре 2018 года, срок его полномочий истекал в 2023 году.

"К каждому уголку своей родной земли, к каждому жителю Ингушетии Юнус-Бек Баматгиреевич всегда относится с огромным уважением. В решении даже самых простых проблем своих земляков он принимает личное участие. В этом проявлялась его доброта, чуткость и огромная ответственность", - сказал Темрезов.

По его мнению, благодаря трудолюбию, профессионализму и принципиальности за время пребывания на посту главы Ингушетии Евкуров смог добиться значительного развития экономики и социальной сферы Ингушетии, повысить благосостояние жителей. "Он - безупречный пример настоящего патриота своего Отечества, мужественного офицера и умного стратега", - считает глава КЧР.

Темрезов выразил уверенность в том, что "богатый управленческий опыт, свойственный ему профессионализм" позволят Евкурову еще долгие годы "служить своему Отечеству и родной Республике Ингушетия".