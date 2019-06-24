Полпред в СКФО: Евкуров многое сделал для социально-экономического развития Ингушетии

МАГАС, 24 июня. /ТАСС/. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров за время руководства республикой многое сделал для ее социально-экономического развития, написал в своем аккаунте в Instagram полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников.

В понедельник Евкуров заявил, что намерен досрочно сложить полномочия и обратился с просьбой об этом к президенту РФ Владимиру Путину. Евкуров возглавлял республику с 2008 года, был переизбран в сентябре 2018 года, срок его полномочий истекал в 2023 году.

"За последние 11 лет в Ингушетии реализованы федеральные целевые программы социально-экономического развития, введены в строй новые предприятия, построены школы, больницы, дома культуры. Много сделано для обеспечения безопасности жителей. Заявление Юнус-Бека Баматгиреевича рассмотрит глава государства", - сказал Матовников.

Евкурову 55 лет. В 2008-2010 годах он являлся президентом Республики Ингушетия, с 2011 года - глава Ингушетии. В сентябре 2018 года был в третий раз переизбран на пост главы региона депутатами регионального парламента. Член президиума ингушского регионального отделения партии "Единая Россия", Герой России - звание присвоено указом президента РФ от 13 апреля 2000 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания на территории Косово. Награжден орденом Красной звезды, орденом Мужества и орденом "За военные заслуги".