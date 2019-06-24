Победа над терроризмом и развитие Ингушетии. Чем запомнился Юнус-Бек Евкуров

МАГАС, 25 июня. /ТАСС/. Заявление об отставке Героя России, боевого генерала Юнус-Бека Евкурова, более 10 лет возглавлявшего Ингушетию, является мужским поступком, принятым для сохранения спокойствия в республике, считают опрошенные ТАСС политики, политологи, представители общественности и военнослужащие. Сам Евкуров причиной решения назвал разобщенность власти и общества, без которых невозможно единство народа. Эксперты обратили внимание, что явных причин для решения об уходе с поста сейчас не было, в то время как в конце прошлого года общественность ожидала возможную отставку в связи с обострением ситуации из-за подписания соглашения по административной границе с Чечней. Конституционный суд России подтвердил законность соглашения, а Евкуров заявлял ТАСС, что не собирается в отставку "под давлением" и готов работать до конца срока полномочий. Глава Ингушетии заявил, что подал прошение президенту, при этом решение об отставке будет принимать глава государства. В случае принятия отставки вопрос о преемнике, по мнению экспертов, будет одним из самых серьезных, поскольку для решения задач новый глава республики должен обладать большим политическим весом и авторитетом как в республике, так и в стране. Победа над терроризмом Опрошенные ТАСС назвали одной из заслуг Евкурова победу над терроризмом и мир в Ингушетии, которая в 1990-х - начале 2000-х годов была одним из самых опасных регионов Северного Кавказа.

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Евкуров возглавил Ингушетию в октябре 2008 года, сменив на посту досрочно ушедшего в отставку Мурата Зязикова, в период руководства которого были сложности, связанные с поддержанием безопасности в Ингушетии. Кандидатура Евкурова для многих стала неожиданностью - 45-летний офицер-десантник, Герой России был далек от политики. В Ингушетии ему предстояло заниматься, с одной стороны, борьбой с терроризмом и ликвидацией бандподполья, с другой - консолидировать разобщенные общественные силы республики и решать накопившиеся социально-экономические проблемы. По мнению опрошенных ТАСС политиков и экспертов, с этими задачами Евкуров справился. По мнению председателя правительства республики Зялимхана Евлоева, наиболее сложными в этом плане оказались первые пять-шесть лет. "Люди просили главу и федеральный центр, чтобы прекратилось убийство людей. И самое большое, главное завоевание [Евкурова] - что при нем все это остановилось", - сказал Евлоев. С этим согласен и глава Российского конгресса народов Кавказа (РКНК) Алий Тоторкулов. "Заслуга Евкурова, на мой взгляд, номер один, это то, что он в конечном счете добился того, чтобы закончить на территории Ингушетии деятельность террористического подполья. Это его заслуга и личная, и общественная", - сказал Тоторкулов ТАСС. Новый облик Ингушетии Другой заслугой 55-летнего генерала назвали кардинальные изменения в развитии Ингушетии - велось активное строительство жилья и социальных объектов, строились дороги, появились крупные инвесторы. В регион, который еще несколько лет назад считался небезопасным, поехали туристы - смотреть родовые и боевые башни, средневековый замок. Только в прошлом году республику с населением в 500 тыс. человек посетили 132,5 тыс. туристов. По данным властей, за последние годы в республике построено более сотни социальных объектов, в том числе спортивных, школьных, дошкольных учреждений и объектов здравоохранения, в северокавказском регионе даже появился ледовый дворец. При этом республика досрочно выполнила программу по расселению аварийного жилья. В рамках программы власти отремонтировали более 100 многоквартирных домов и переселили из аварийного жилья около 5 тыс. человек. "Мы видим, что именно в период его руководства республикой было значительное развитие столицы, города Магаса, реализация больших проектов - это и здравоохранение, строительство перинатального центра, и строительство "Сада-гиганта" (ООО "Сад-гигант Ингушетия", одно из крупнейших фруктовых предприятий Северного Кавказа), в том отношении республика значительно прибавила", - сказал ТАСС директор Северо-Кавказского института РАНХиГС, член Общественной палаты РФ Азамат Тлисов. "Мужской поступок" Отставка для многих не была неожиданностью, в последний раз она наиболее серьезно обсуждалась после подписания соглашения по административной границе с Чечней. После подписания в Магасе прошли митинги противников этой договоренности, в том числе звучали требования отставки Евкурова. Ситуация была сложной, соглашение оспаривалось даже в Конституционном суде России, который в итоге признал его законным, тем самым поставив точку в вопросе.

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