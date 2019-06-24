Победа над терроризмом и развитие Ингушетии. Чем запомнился Юнус-Бек Евкуров

МАГАС, 25 июня. /ТАСС/. Заявление об отставке Героя России, боевого генерала Юнус-Бека Евкурова, более 10 лет возглавлявшего Ингушетию, является мужским поступком, принятым для сохранения спокойствия в республике, считают опрошенные ТАСС политики, политологи, представители общественности и военнослужащие. Сам Евкуров причиной решения назвал разобщенность власти и общества, без которых невозможно единство народа.
Эксперты обратили внимание, что явных причин для решения об уходе с поста сейчас не было, в то время как в конце прошлого года общественность ожидала возможную отставку в связи с обострением ситуации из-за подписания соглашения по административной границе с Чечней. Конституционный суд России подтвердил законность соглашения, а Евкуров заявлял ТАСС, что не собирается в отставку "под давлением" и готов работать до конца срока полномочий.
Глава Ингушетии заявил, что подал прошение президенту, при этом решение об отставке будет принимать глава государства. В случае принятия отставки вопрос о преемнике, по мнению экспертов, будет одним из самых серьезных, поскольку для решения задач новый глава республики должен обладать большим политическим весом и авторитетом как в республике, так и в стране.
Победа над терроризмом
Опрошенные ТАСС назвали одной из заслуг Евкурова победу над терроризмом и мир в Ингушетии, которая в 1990-х - начале 2000-х годов была одним из самых опасных регионов Северного Кавказа.
Евкуров возглавил Ингушетию в октябре 2008 года, сменив на посту досрочно ушедшего в отставку Мурата Зязикова, в период руководства которого были сложности, связанные с поддержанием безопасности в Ингушетии. Кандидатура Евкурова для многих стала неожиданностью - 45-летний офицер-десантник, Герой России был далек от политики. В Ингушетии ему предстояло заниматься, с одной стороны, борьбой с терроризмом и ликвидацией бандподполья, с другой - консолидировать разобщенные общественные силы республики и решать накопившиеся социально-экономические проблемы.
По мнению опрошенных ТАСС политиков и экспертов, с этими задачами Евкуров справился. По мнению председателя правительства республики Зялимхана Евлоева, наиболее сложными в этом плане оказались первые пять-шесть лет. "Люди просили главу и федеральный центр, чтобы прекратилось убийство людей. И самое большое, главное завоевание [Евкурова] - что при нем все это остановилось", - сказал Евлоев.
С этим согласен и глава Российского конгресса народов Кавказа (РКНК) Алий Тоторкулов. "Заслуга Евкурова, на мой взгляд, номер один, это то, что он в конечном счете добился того, чтобы закончить на территории Ингушетии деятельность террористического подполья. Это его заслуга и личная, и общественная", - сказал Тоторкулов ТАСС.
Новый облик Ингушетии
Другой заслугой 55-летнего генерала назвали кардинальные изменения в развитии Ингушетии - велось активное строительство жилья и социальных объектов, строились дороги, появились крупные инвесторы. В регион, который еще несколько лет назад считался небезопасным, поехали туристы - смотреть родовые и боевые башни, средневековый замок. Только в прошлом году республику с населением в 500 тыс. человек посетили 132,5 тыс. туристов.
По данным властей, за последние годы в республике построено более сотни социальных объектов, в том числе спортивных, школьных, дошкольных учреждений и объектов здравоохранения, в северокавказском регионе даже появился ледовый дворец. При этом республика досрочно выполнила программу по расселению аварийного жилья. В рамках программы власти отремонтировали более 100 многоквартирных домов и переселили из аварийного жилья около 5 тыс. человек.
"Мы видим, что именно в период его руководства республикой было значительное развитие столицы, города Магаса, реализация больших проектов - это и здравоохранение, строительство перинатального центра, и строительство "Сада-гиганта" (ООО "Сад-гигант Ингушетия", одно из крупнейших фруктовых предприятий Северного Кавказа), в том отношении республика значительно прибавила", - сказал ТАСС директор Северо-Кавказского института РАНХиГС, член Общественной палаты РФ Азамат Тлисов.
"Мужской поступок"
Отставка для многих не была неожиданностью, в последний раз она наиболее серьезно обсуждалась после подписания соглашения по административной границе с Чечней. После подписания в Магасе прошли митинги противников этой договоренности, в том числе звучали требования отставки Евкурова. Ситуация была сложной, соглашение оспаривалось даже в Конституционном суде России, который в итоге признал его законным, тем самым поставив точку в вопросе.
Однако и это не стало причиной отставки Евкурова, а сам он назвал установление границы "главным событием года" для Ингушетии.
При этом сегодняшнее решение Евкурова спикер парламента Ингушетии Магомед Яндиев объясняет усталостью, потому что "явных причин" для отставки не было. "У него ни одного дня отпуска не было за 10 лет", - добавил Яндиев в разговоре с корреспондентом ТАСС.
Почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа", член общественной палаты РФ Сергей Гончаров считает, что Евкуров совершил "мужской поступок" и принял решение об отставке осознанно, чтобы сохранить спокойствие в регионе.
"Евкурова я знаю лично, я глубоко уважаю его и считаю его высоким профессионалом, истинным офицером, генералом, патриотом России и Ингушетии. Если он принял такое решение, то я считаю, что это мужской поступок, поступок офицера и генерала. Если он считает, что это нужно, чтобы сохранить спокойствие в республике и сделать так, чтобы Ингушетия дальше развивалась, то я думаю, что это решение им сделано сознательно", - сказал Гончаров ТАСС.
По его словам, за время своего руководства Евкуров успел сделать многое для развития республики. "На него было совершено страшное покушение (в июне 2009-го на Евкурова начиненный взрывчаткой автомобиль с террористом-смертником въехал в середину кортежа главы региона и совершил самоподрыв, Евкуров получил серьезные травмы), и после этого он не оставил свой пост и продолжал работать, привлек большие федеральные средства, построил больницы, школы и так далее", - добавил Гончаров.
Найти преемника будет непросто
При этом найти замену Евкурову на посту главы Ингушетии в случае, если президент примет отставку, будет непросто, уверен Тлисов. "Дело в том, что сейчас республике нужен крепкий хозяйственник, потому что ключевая задача, как мне кажется, - это серьезное развитие экономики. Но при этом он должен обладать значительным политическим весом и авторитетом как внутри республики, так и в масштабах округа и страны. У Юнус-Бека Баматгиреевича был очень серьезный авторитет, найти ему сейчас достойную замену - это очень серьезный вызов", - считает эксперт.
По словам Тлисова, для развития экономики региона необходимо будет создать достаточное количество высокооплачиваемых рабочих мест, так как "только это позволит небольшому субъекту с одной из самых высоких плотностей населения в округе обеспечить стабильность и развитие".
Другой важной задачей руководителя Ингушетии должна стать консолидация общества, считает глава Российского конгресса народов Кавказа Алий Тоторкулов. "В Ингушетии очень большая безработица, на Кавказе она везде большая, но в Ингушетии особенно, и консолидации ингушского общества нет. Нужен человек, который может консолидировать народ. Новому человеку надо найти обязательно общий язык со своим народом, без народа ничего не построишь", - пояснил он.
При этом руководство республикой в ближайшее время в любом случае не обойдется без влияния Евкурова, уверен Гончаров.
"Кто бы ни пришел в Ингушетию, без совета Евкурова, без его оценки данной ситуации, он не может руководить, пока не получит полное представление о том, что в республике происходит. Поэтому без Евкурова в любом случае он не обойдется, без его советов", - считает собеседник агентства.