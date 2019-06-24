Посольство РФ раскритиковало эстонского депутата, назвавшего Россию "неприятелем" Эстонии

ТАЛЛИН, 25 июня. /ТАСС/. Посольство РФ в Эстонии подвергло в понедельник критике депутата Рийгикогу (парламент) Антса Лаанеотса (Партия реформ), который ранее назвал Россию "неприятелем" Эстонии.

По сообщению посольства, такую оценку депутат дал в видеоинтервью изданию Postimees. "В адрес проживающих в стране русских соотечественников звучат назойливые рекомендации - если им плохо, они всегда могут уехать на историческую родину", - отмечено также в сообщении, размещенном в Facebook посольства.

Российские дипломаты с сожалением отметили, что данный депутат является членом парламентской группы по связям с Россией, "задача которой по определению заключается в содействии, а не разрушении двустороннего сотрудничества". "В силу этого правомерно было бы ожидать от члена подобной группы позитивного вклада в улучшение атмосферы двусторонних отношений, вместо того, чтобы, видимо, по привычке - как танкист, бывший полковник советской армии - смотреть на Россию через смотровую щель идущего в атаку танка", - указали в посольстве.

"Имевшие место в первой половине 2019 года позитивные события в наших двусторонних отношениях, а это и визит президента Керсти Кальюлайд в Москву, и первая за последние несколько лет встреча на министерском уровне (министр экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аас и министр транспорта России Евгений Дитрих встретились в рамках Петербургского международного экономического форума - прим. ТАСС), и подписание программы сотрудничества между министерствами культуры России и Эстонии на очередные три года - вселяют надежду на возможность реального улучшения диалога между нашими странами в духе добрососедства, - говорится в сообщении. - Приходится, к сожалению, признавать, что среди представителей эстонского политистеблишмента имеется немало противников подобных позитивных перемен".