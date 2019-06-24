Источник: делегация РФ прибыла в Страсбург для возможного участия в работе ПАСЕ

СТРАСБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Делегация РФ во главе с вице-спикером Госдумы Петром Толстым прибыла в Страсбург для участия в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которое станет возможным в случае принятия резолюции, гарантирующей РФ право без ограничений работать в ПАСЕ, голосовать и выступать на заседаниях. Об этом сообщил во вторник ТАСС источник в делегации.

"Делегация прибыла в Страсбург", - сказал собеседник агентства.

Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий россиян, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях и с 2016 года не направляет заявку на подтверждение своих полномочий. С 2017 года Россия также заморозила выплату взносов в бюджет Совета Европы.