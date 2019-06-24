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Отставка Юнус-Бека Евкурова

Глава Северной Осетии считает, что Евкуров внес большой вклад в развитие Ингушетии

Вячеслав Битаров также отметил большой профессионализм политика и его преданность России

ТАСС, 25 июня. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров внес большой вклад в развитие региона и нормализацию межнациональных отношений, написал в своем аккаунте в Instagram глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.

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"На посту Главы Республики Ингушетия он внес огромный вклад в развитие региона, в нормализацию межнациональных отношений. Уверен, что эпоха Евкурова войдет в историю Ингушетии как время подъема и положительных перемен", - сказал Битаров.

Глава Северной Осетии отметил большой профессионализм Евкурова и его преданность России и пожелал ему свершений и удачи во всех начинаниях.

В понедельник Евкуров заявил, что намерен досрочно сложить полномочия и обратился с просьбой об этом к президенту РФ Владимиру Путину. Евкуров возглавлял республику с 2008 года, был переизбран в сентябре 2018 года, срок его полномочий истекает в 2023 году.

Теги
Евкуров, Юнус-Бек БаматгиреевичРоссияБитаров, Вячеслав ЗелимхановичИнгушетияСеверная ОсетияОтставка Юнус-Бека Евкурова
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