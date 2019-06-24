Россия подает заявку на подтверждение полномочий своей делегации в ПАСЕ

СТРАСБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Россия во вторник подает заявку на подтверждение полномочий своей делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) после принятия резолюции, позволяющей законодателям РФ вернуться в ПАСЕ и принять участие в летней сессии. Об этом сообщил глава делегации вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Весь день понедельника, до позднего вечера члены ПАСЕ были заложниками делегатов из Украины и Великобритании, которые внесли на рассмотрение 200 с лишним поправок для того, чтобы затянуть принятие резолюции, позволяющей российской делегации вернуться в ПАСЕ и принять участие в летней сессии", - приводит слова Толстого его пресс-служба.

"Но кроме потраченного времени и нервов своих европейских коллег, они ничего так и не добились, поправки были отклонены: мы подаем заявку на подтверждение своих полномочий", - подчеркнул он.

Зампредседателя Госдумы выразил уверенность, что "теперь, просидев много часов в зале из-за устроенного господином [Иеном] Лидделл-Грейнджером, [Олегом] Ляшко, [Алексеем] Гончаренко, [Владимиром] Арьевым и другими товарищами троллинга (а иначе это сложно назвать) участников старейшей и уважаемой организации, европейцы поняли, с кем имеют дело".

"Автор доклада госпожа Петра де Суттер, конечно, проявила нечеловеческое терпение, методично объясняя свою позицию по каждой из многочисленных, но абсолютно бессмысленных поправок украинской делегации", - заключил Толстой.

Резолюция ПАСЕ

Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла доклад главы регламентного комитета Петры де Суттер о совершенствовании процесса принятия решений Парламентской ассамблеи относительно полномочий и голосования, в котором содержится резолюция, позволяющая России принять участие в июньской сессии ассамблеи. Доклад поддержали 118 парламентариев, 62 проголосовали против, 10 воздержались.

В правила работы ПАСЕ, согласно документу, будет добавлена формулировка, гласящая, что "права членов голосовать, выступать и быть представленными в ассамблее и ее органах не могут быть приостановлены или отозваны через оспаривание или пересмотр полномочий".

Кроме того, в документе указано, что ассамблея постановляет "пригласить парламенты государств - членов Совета Европы, которые в настоящий момент не представлены в ассамблее (Россия и Босния и Герцеговина - прим. ТАСС), направить на рассмотрение заявки на участие в июньской сессии". "Эти заявки должны быть представлены ПАСЕ для их ратификации на следующем заседании после их передачи", - подчеркивается в документе.