Косачев заявил, что агрессивному меньшинству в ПАСЕ не удалось навязать свою точку зрения

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Здравый смысл возобладал в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), впервые за пять лет агрессивному антироссийскому меньшинству не удалось навязать свою точку зрения. Такое мнение выразил во вторник глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, комментируя принятие резолюции, позволяющей законодателям РФ вернуться в ПАСЕ и принять участие в летней сессии.

"Этой ночью в Страсбурге достигнут первый, но от этого не менее важный результат. Пожалуй, впервые за последние пять лет агрессивному, хорошо отмобилизованному и не чурающемуся передергиваний, а порой и откровенной лжи антироссийскому меньшинству не удалось навязать ПАСЕ "единственно верную точку зрения". В Ассамблее возобладали здравый смысл, понимание ответственности за судьбу всей организации, не только ее "боевого крыла", и, если хотите, чувство политического самосохранения", - написал Косачев на своей странице в Facebook, поблагодарив всех, "кто принял на себя удар и не дрогнул под натиском".

Он отметил, что удовлетворение дискуссией мешает испытывать то, что ассамблее в очередной раз пришлось обсуждать геополитику, а не ценности, среди которых уважение к правам человека, признание не на словах, а на деле принципов равенства всех участников процесса и т. д. "Дискуссия свелась к тому, как правильнее обращаться с "отбившейся от рук" Россией - языком ультиматумов либо выговаривая ей "в присутствии". Победила вторая точка зрения, но до победы истины, если называть вещи своими именами, еще очень далеко", - подчеркнул сенатор, добавив, что российская делегация готова вернуться в ПАСЕ ради той самой истины. "Эту площадку нельзя оставлять на откуп русофобам, мечтающим выкинуть Россию из Европы", - продолжил он.

По словам главы международного комитета СФ, во вторник в ПАСЕ также будут определяться параметры возможного возвращения российской делегации в ассамблею. "Будет не менее жарко. И это, как и накануне, вновь будет столкновение европейцев с русофобами. Именно так и никак иначе. Россия вместе с европейцами. Желаю Совету Европы и его Парламентской ассамблее только победы", - заявил Косачев.