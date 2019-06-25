Косачев заявил, что агрессивному меньшинству в ПАСЕ не удалось навязать свою точку зрения

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Здравый смысл возобладал в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), впервые за пять лет агрессивному антироссийскому меньшинству не удалось навязать свою точку зрения. Такое мнение выразил во вторник глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, комментируя принятие резолюции, позволяющей законодателям РФ вернуться в ПАСЕ и принять участие в летней сессии.
"Этой ночью в Страсбурге достигнут первый, но от этого не менее важный результат. Пожалуй, впервые за последние пять лет агрессивному, хорошо отмобилизованному и не чурающемуся передергиваний, а порой и откровенной лжи антироссийскому меньшинству не удалось навязать ПАСЕ "единственно верную точку зрения". В Ассамблее возобладали здравый смысл, понимание ответственности за судьбу всей организации, не только ее "боевого крыла", и, если хотите, чувство политического самосохранения", - написал Косачев на своей странице в Facebook, поблагодарив всех, "кто принял на себя удар и не дрогнул под натиском".
Он отметил, что удовлетворение дискуссией мешает испытывать то, что ассамблее в очередной раз пришлось обсуждать геополитику, а не ценности, среди которых уважение к правам человека, признание не на словах, а на деле принципов равенства всех участников процесса и т. д. "Дискуссия свелась к тому, как правильнее обращаться с "отбившейся от рук" Россией - языком ультиматумов либо выговаривая ей "в присутствии". Победила вторая точка зрения, но до победы истины, если называть вещи своими именами, еще очень далеко", - подчеркнул сенатор, добавив, что российская делегация готова вернуться в ПАСЕ ради той самой истины. "Эту площадку нельзя оставлять на откуп русофобам, мечтающим выкинуть Россию из Европы", - продолжил он.
По словам главы международного комитета СФ, во вторник в ПАСЕ также будут определяться параметры возможного возвращения российской делегации в ассамблею. "Будет не менее жарко. И это, как и накануне, вновь будет столкновение европейцев с русофобами. Именно так и никак иначе. Россия вместе с европейцами. Желаю Совету Европы и его Парламентской ассамблее только победы", - заявил Косачев.
Также он отметил, что первый день июньской сессии ПАСЕ войдет в ее историю несколькими рекордами. Дискуссия по вопросу "Совершенствование процесса принятия решений Парламентской ассамблеи относительно полномочий и голосования" продолжилась почти до часа ночи по местному времени; выступило около семидесяти депутатов; рассмотрено более 220 поправок.
"Но главной отличительной чертой дискуссии стала беспрецедентная поляризация мнений и такой же накал страстей. Ведь, несмотря на отсутствие в тексте доклада упоминания какой-либо страны, она свелась к обсуждению темы России - быть или не быть ей в ПАСЕ", - констатировал парламентарий.
Он также высказал опасения, что несмотря на устраивающий нашу страну конечный результат голосования настораживает то, что российские оппоненты в ассамблее "вновь попытались облить Россию грязью, приписав ей любые возможные и невозможные прегрешения против "европейских ценностей".
Резолюция ПАСЕ
ПАСЕ приняла доклад главы регламентного комитета Петры де Суттер о совершенствовании процесса принятия решений Парламентской ассамблеи относительно полномочий и голосования, в котором содержится резолюция, позволяющая России принять участие в июньской сессии ассамблеи. Доклад поддержали во вторник 118 парламентариев, 62 проголосовали против, 10 воздержались.
В правила работы ПАСЕ, согласно документу, будет добавлена формулировка, гласящая, что "права членов голосовать, выступать и быть представленными в ассамблее и ее органах не могут быть приостановлены или отозваны через оспаривание или пересмотр полномочий".
Кроме того, в документе указано, что ассамблея постановляет "пригласить парламенты государств - членов Совета Европы, которые в настоящий момент не представлены в ассамблее (Россия и Босния и Герцеговина - прим. ТАСС), направить на рассмотрение заявки на участие в июньской сессии". "Эти заявки должны быть представлены ПАСЕ для их ратификации на следующем заседании после их передачи", - подчеркивается в документе.