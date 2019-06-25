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Выход США и России из ДРСМД

Комитет СФ по обороне рекомендовал палате одобрить закон о приостановке участия РФ в ДРСМД

Проект закона на рассмотрение в парламент внес президент РФ Владимир Путин

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Профильный комитет Совета Федерации по обороне и безопасности поддержал во вторник закон о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и рекомендовал палате одобрить его на пленарном заседании 26 июня.

Проект закона был внесен на рассмотрение парламента президентом РФ Владимиром Путиным.

Согласно тексту документа, Россия приостанавливает действие договора. В нем также уточняется, что решение о возобновлении Россией действия данного документа будет приниматься главой государства. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияВыход США и России из ДРСМД
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