Комитет СФ по обороне рекомендовал палате одобрить закон о приостановке участия РФ в ДРСМД

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Профильный комитет Совета Федерации по обороне и безопасности поддержал во вторник закон о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и рекомендовал палате одобрить его на пленарном заседании 26 июня.

Проект закона был внесен на рассмотрение парламента президентом РФ Владимиром Путиным.

Согласно тексту документа, Россия приостанавливает действие договора. В нем также уточняется, что решение о возобновлении Россией действия данного документа будет приниматься главой государства. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.