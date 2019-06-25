Россия подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Российская делегация во вторник подала заявку на подтверждение своих полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом журналистам сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Решение по резолюции принято, - сказал он. - Мы, как только была принята резолюция, подали заявку на участие". По словам Володина, "российская делегация приглашена к работе", а принятое ПАСЕ решение позволяет российским парламентариям "прийти в зал, начать работу".

Володин при этом не исключил, что во время процедуры подтверждения полномочий "деструктивные силы" попытаются сделать так, чтобы права РФ не были всеобъемлющими.