{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Взрывы в воинской части в Казахстане

Посольство РФ выразило готовность оказать Казахстану помощь в связи с ситуацией в Арыси

В дипмиссии выразили искреннее сочувствие родным и близким погибших

НУР-СУЛТАН, 25 июня. /ТАСС/. Россия готова оказать Казахстану содействие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся в городе Арысь на юге республики. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на странице российского посольства в Казахстане в Facebook.

На эту тему
ЧП на военном складе в Казахстане. Главное

"Выражаем искреннее сочувствие родным и близким погибших. Надеемся, что возникшая чрезвычайная ситуация уже взята под контроль и вскоре будет устранена силами Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан и местных властей. Готовы помогать в этом казахстанским друзьям", - сказано в сообщении посольства.

В понедельник на одном из складов Вооруженных сил Казахстана, расположенном рядом с городом Арысь Туркестанской области, произошло возгорание, повлекшее взрыв части боеприпасов. В результате ЧП погибли два человека - один гражданский, один военнослужащий, 89 госпитализированы. Проведена эвакуация жителей Арыси в близлежащие населенные пункты. Население города составляет порядка 45 тыс. человек.

Теги
КазахстанРоссияВзрывы в воинской части в Казахстане
Разногласия между РФ и ПАСЕ
Россия подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ
Как сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, "российская делегация приглашена к работе"
Читать полностью