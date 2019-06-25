Посольство РФ выразило готовность оказать Казахстану помощь в связи с ситуацией в Арыси

НУР-СУЛТАН, 25 июня. /ТАСС/. Россия готова оказать Казахстану содействие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся в городе Арысь на юге республики. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на странице российского посольства в Казахстане в Facebook .

"Выражаем искреннее сочувствие родным и близким погибших. Надеемся, что возникшая чрезвычайная ситуация уже взята под контроль и вскоре будет устранена силами Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан и местных властей. Готовы помогать в этом казахстанским друзьям", - сказано в сообщении посольства.

В понедельник на одном из складов Вооруженных сил Казахстана, расположенном рядом с городом Арысь Туркестанской области, произошло возгорание, повлекшее взрыв части боеприпасов. В результате ЧП погибли два человека - один гражданский, один военнослужащий, 89 госпитализированы. Проведена эвакуация жителей Арыси в близлежащие населенные пункты. Население города составляет порядка 45 тыс. человек.