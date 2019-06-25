В Госдуме назвали условие уплаты взноса в Совет Европы

СТРАСБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Россия выплатит взнос в бюджет Совета Европы только после полного восстановления ее полномочий. Об этом заявил во вторник журналистам глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой по прибытии в здание Совета Европы.

"Сначала будут восстановлены полномочия России, а потом мы поговорим об этом", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом Толстой подчеркнул, что Россия не потерпит никаких ограничений своих полномочий в ПАСЕ - ни базовых, ни всех остальных. "Полномочия оспариваются вообще в целом. Нет такой процедуры - разделять полномочия на основные и второстепенные", - пояснил политик. "Мы никаких санкций в отношении российской делегации, никакого ущерба для наших полномочий терпеть не намерены", - предупредил он.

"Мы ни с кем не воюем, чтобы говорить о победах. Это нормально, что самая большая страна Европы представлена в старейшей европейской парламентской организации", - отметил также Толстой, отвечая на вопрос о том, считает ли он победой возвращение российских законодателей в Страсбург. "Россия открыта к равноправному нормальному диалогу, и мы признательны тем депутатам ПАСЕ, кто сделал этот диалог вновь возможным, - подчеркнул он. - Уверены, что наша работа [в ПАСЕ] будет полезной для нашей страны".

Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий россиян, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях и с 2016 года не направляет заявку на подтверждение своих полномочий. С 2017 года Россия также заморозила выплату взносов в бюджет Совета Европы.