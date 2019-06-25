Толстой: уход украинской делегации из ПАСЕ вызовет сожаление, но это будет ее выбор

СТРАСБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Уход украинской делегации из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) вызовет сожаление, но это будет ее выбор. Об этом заявил во вторник журналистам глава делегации РФ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой по прибытии в здание Совета Европы.

"Нам, конечно, будет очень не хватать наших украинских друзей, которые "так много сделали" для возвращения российской делегации. Мы будем об этом очень сожалеть. Но это [будет] решение делегации Украины", - сказал Толстой. "Но я бы не советовал призывать, с одной стороны, к "европейскости", с другой стороны - прерывать диалог", - добавил он.

В ночь на вторник ПАСЕ приняла доклад главы регламентного комитета Петры де Суттер о совершенствовании процесса принятия решений ассамблеи относительно полномочий и голосования, в котором содержится резолюция, позволяющая России принять участие в июньской сессии ассамблеи. Доклад поддержали во вторник 118 парламентариев, 62 проголосовали против, 10 воздержались.

Согласно информации СМИ, украинская делегация в знак протеста против решения организации о восстановлении полноправного участия в ее работе РФ может покинуть проходящую в Страсбурге сессию ПАСЕ.

Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий россиян, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях и с 2016 года не направляет заявку на подтверждение своих полномочий. С 2017 года Россия также заморозила выплату взносов в бюджет Совета Европы.