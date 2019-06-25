Слуцкий заявил, что Россию пригласили вернуться в ПАСЕ не из-за денег

СТРАСБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Россия получила приглашение вернуться в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) не из-за замороженного ей взноса в бюджет организации, а потому что без нее невозможен диалог в Европе. Об этом заявил журналистам во вторник член российской делегации, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Нас сюда позвали не из-за денег. Просто политистеблишмент европейских стран созрел для понимания того, что без России никуда", - сказал парламентарий по прибытии в здание Совета Европы.

Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий россиян, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях и с 2016 года не направляет заявку на подтверждение своих полномочий. С 2017 года Россия также заморозила выплату взносов в бюджет Совета Европы.